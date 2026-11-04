Министр по делам школьных стандартов Великобритании Джорджия Гулд извинилась перед украинскими детьми, которым предлагали изучать русский язык из-за отсутствия экзамена GCSE по украинскому. Об этом сообщает The Guardian.

«Очень многим ученикам пришлось изучать русский язык. Мне искренне жаль, что они оказались в таком положении», — сказала Гулд.

Одновременно власти объявили о разработке GCSE по украинскому языку. Экзаменационная организация AQA получит на эту работу грант Министерства образования в размере 340 тысяч фунтов стерлингов. Преподавание по новой программе планируют начать в сентябре 2028 года, а первые экзамены провести летом 2029-го.

Предмет будет доступен всем ученикам, а не только выходцам с Украины. По сообщению британского правительства, программа рассчитана на Англию, Уэльс и Северную Ирландию; оценивать будут понимание речи на слух, разговорные навыки, чтение и письмо.

Ранее Life.ru рассказывал, что Великобритания с 1 января 2027 года значительно уменьшит выплаты хозяевам, которые предоставляют жильё украинцам по программе «Дом для Украины». Размер ежемесячной компенсации сократят с 350 до 100 фунтов стерлингов, то есть более чем в три раза.