Украинским мужчинам уже 6 дней не выдают паспорта в Европе под предлогом сбоя

Украинские мужчины, проживающие в европейских странах, с 24 октября столкнулись с перебоями в оформлении и получении паспортов. Причиной трудностей предположительно стала техническая неисправность в системе обмена данными. Об этом рассказал консультант по вопросам оформления документов Влад Казьмирук в соцсетях.

По его словам, в отдельных подразделениях перестали принимать заявления и выдавать готовые удостоверения личности. В некоторых случаях обслуживание продолжается, однако сопровождается постоянными сбоями. Чтобы выяснить причины происходящего, специалист обратился на горячие линии нескольких ведомств. Там ему объяснили, что неполадки возникли в информационной системе Министерства обороны Украины, через которую сведения передаются государственному предприятию «Документ».

Когда работа сервисов вернётся в обычный режим, пока неизвестно. Сам Казьмирук предполагает, что устранение проблемы займёт не меньше недели. До восстановления системы он посоветовал гражданам воздержаться от поездок в паспортные центры, особенно если дорога требует значительных расходов.

Сообщения о подобных затруднениях появились и в социальных сетях. Украинцы пишут, что проблемы с выдачей документов затронули не только зарубежные представительства, но и подразделения на территории самой Незалежной.