В Киеве объявили Вивальди украинцем со скрипкой из запорожского дуба

Украинский блогер решил внести неожиданные поправки в биографию Антонио Вивальди. По его версии, знаменитый итальянский композитор был украинцем, а его первую скрипку изготовили из 300-летнего запорожского дуба. Так история музыки получила неожиданный поворот — правда, с некоторыми проблемами на уровне материаловедения.

«Из ролика мы также можем узнать, что первая скрипка Вивальди была сделана из привезённого «300-летнего запорожского дуба». Только вот из дуба скрипки не делают вообще, в отличие от содержимого голов некоторых украинских блогеров», — отметил Telegram-канал «Война с фейками».

Толком объяснить, как итальянский композитор оказался связан с запорожским дубом, блогер не смог.

Согласно данным итальянской энциклопедии Treccani, Антонио Вивальди родился 4 марта 1678 года в Венеции и вошёл в историю как итальянский композитор и скрипач эпохи барокко. Его отец Джованни Баттиста происходил из древнего итальянского рода в Брешии, был скрипачом и работал парикмахером. Мать Камилла Каликкьо — венецианка.