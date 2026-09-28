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Опубликовано 28 сентября, 14:04

Украинский блогер устроил жуткий фотосет на редкой черепахе с детёнышами в Омане

Олейник с женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vadym_oleynik

Олейник с женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vadym_oleynik

Украинский спортсмен и блогер Вадим Олейник устроил вместе с супругой издевательства над редкой морской черепахой в Омане. Власти страны уже приняли меры после публикации мужчиной соответствующих кадров в соцсети. Об этом сообщило журналистам Управление по охране окружающей среды Омана.

Кадры сняты на пляже в районе Рас-эль-Хадд, где гнездятся морские черепахи. Олейник не просто уселся всем своим весом на несчастную черепаху, но также устроил фотосессию с её едва родившимися черепашонками. Животное было застигнуто в момент, когда отложило яйца. Жена спортсмена тоже веселилась и залазила на панцирь.

После распространения снимков Олейник опубликовал извинение. Он сказал, что якобы не знал правил обращения с черепахами и совершил ошибку. Оманское ведомство напомнило посетителям мест гнездования, что к черепахам нельзя приближаться, прикасаться к ним или тревожить их.

Спортсмена и его супругу оштрафовали. Они были задержаны в аэропорту при попытке покинуть страну. Краснокнижные зеленые морские черепахи находятся под угрозой исчезновения и охраняются международными законами.

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Татьяна Миссуми
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