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Опубликовано 26 сентября, 11:29

Украинский боксёр Иллюша ушёл с пьедестала перед гимном России на ЧЕ

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ illiusha_pavlo

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ illiusha_pavlo

Украинский боксёр Павел Иллюша досрочно покинул церемонию награждения на чемпионате Европы в Софии. Это произошло после победы российского спортсмена Чеэрава Ашалаева.

Ашалаев завоевал золото турнира в весовой категории до 80 кг, победив в финальном поединке представителя Сербии Растко Симича. Иллюша стал бронзовым призёром соревнований. Во время церемонии награждения украинский спортсмен сошёл с пьедестала до начала исполнения гимна России в честь победителя.

Чемпионат Европы в Софии стал одним из первых крупных турниров, где российские боксёры выступают с национальными флагом и гимном после длительного перерыва.

Россия выиграла общий медальный зачёт чемпионата Европы по боксу
Россия выиграла общий медальный зачёт чемпионата Европы по боксу

Это не первый демарш украинских боксёров на турнире. Так, ранее Анна Охота также покинула пьедестал, чтобы не слушать российский гимн.

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Полина Никифорова
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