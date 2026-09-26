Украинский боксёр Иллюша ушёл с пьедестала перед гимном России на ЧЕ
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Украинский боксёр Павел Иллюша досрочно покинул церемонию награждения на чемпионате Европы в Софии. Это произошло после победы российского спортсмена Чеэрава Ашалаева.
Ашалаев завоевал золото турнира в весовой категории до 80 кг, победив в финальном поединке представителя Сербии Растко Симича. Иллюша стал бронзовым призёром соревнований. Во время церемонии награждения украинский спортсмен сошёл с пьедестала до начала исполнения гимна России в честь победителя.
Чемпионат Европы в Софии стал одним из первых крупных турниров, где российские боксёры выступают с национальными флагом и гимном после длительного перерыва.
Это не первый демарш украинских боксёров на турнире. Так, ранее Анна Охота также покинула пьедестал, чтобы не слушать российский гимн.
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