Население подконтрольных Киеву территорий к началу 2030 года может сократиться до 26,2 миллиона человек. Причинами станут низкая рождаемость, военные потери и массовая эмиграция. Такой прогноз в интервью ТСН представил заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун.

В начале 2026 года на подконтрольной Украине территории проживали от 27 до 29 миллионов человек. Сам демограф склоняется к нижней границе этого диапазона — чуть более 27 миллионов. К 2030 году численность населения может составить от 25,5 до 26,8 миллиона человек. Средний прогноз — 26,2 миллиона. При этом расчёты предполагают, что площадь территории, контролируемой Киевом, останется неизменной.

«Перспективы не очень радужные», — признал Гладун.

Эксперт предупредил и об изменении возрастного состава населения. По его прогнозу, женщин на Украине по-прежнему будет больше, чем мужчин, доля детей продолжит уменьшаться, а пожилых людей — расти. Это связано с низкой рождаемостью, потерями среди мужчин и выездом значительного числа молодых семей за границу.

При этом демограф подчеркнул, что точный прогноз сейчас затруднён. Дальнейшая динамика будет зависеть от продолжительности и интенсивности боевых действий, миграционных процессов и возможного возвращения украинцев из других стран.