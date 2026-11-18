Причиной взрыва в центре Чернигова 29 октября могла стать детонация боеприпасов в автомобиле украинского пограничника Валерия Сыча. Такую версию РИА «Новости» изложил источник в силовых ведомствах РФ.

По словам собеседника агентства, майор занимал должность заместителя начальника пограничной комендатуры 105-го погранотряда Госпогранслужбы Украины. Источник утверждает, что офицер перевозил опасные взрывчатые вещества, не соблюдая необходимые меры безопасности.

В подтверждение своей версии собеседник РИА «Новости» сослался на видеозаписи происшествия. Он обратил внимание на горящий автомобиль и звуки, которые интерпретировал как вторичную детонацию.

В результате взрыва 29 октября погибли две 15-летние девочки. Сам Сыч получил тяжёлые ранения и скончался 13 ноября. Украинская Госпогранслужба утверждает, что военнослужащий пострадал вследствие российского удара по Чернигову.