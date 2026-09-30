Украинский оператор «Киевстар» с 8 октября повысит цены на интернет и звонки

Украинский оператор «Киевстар» с 8 октября повысит стоимость ряда тарифов на интернет и звонки. Компания объяснила решение ростом расходов на обслуживание и восстановление сети.

Подорожание затронет в том числе линейку LOVE UA. Тариф «Свобода» вырастет с 190 до 250 гривен, «База» — с 200 до 250 гривен, «Свет» — с 260 до 310 гривен, а «Свет» с суперсилой «Экономия» — с 200 до 250 гривен.

В компании заявили, что дорожают топливо, оборудование и другие ресурсы, необходимые для работы сети. Дополнительные расходы, по версии оператора, связаны также с восстановлением инфраструктуры и усложнившейся логистикой. Абонентов, которых коснутся изменения, «Киевстар» намерен заранее уведомить по SMS.

Ранее Life.ru сообщал о резком подорожании мобильной связи в украинской Умани. На фоне наплыва паломников на Рош ха-Шана там выросли цены не только на жильё, но и на услуги связи. Специальные пакеты с интернетом и звонками продавались по заоблачным тарифам.