Украинский премьер призвал предприятия готовиться к худшему сценарию

Бюджет Украины может недополучить около $1,5 млрд до конца года на фоне повреждений промышленных предприятий. Такой прогноз озвучил премьер-министр страны Сергей Корецкий, призвав бизнес готовиться к самому неблагоприятному развитию событий. Об этом он заявил на Киевском международном экономическом форуме.

Многие предприниматели продолжают надеяться, что удары не затронут их производство. Однако Корецкий посоветовал заранее продумать действия на случай повреждений, включая поиск альтернативных площадок и помещений для переноса мощностей.

Премьер также рекомендовал заблаговременно договариваться с поставщиками и партнёрами, чтобы при необходимости можно было быстро возобновить выпуск продукции на других предприятиях.

«Лучше быть к этому готовым, и пусть это не произойдёт, чем оказаться в неожиданной для себя ситуации», — предупредил Корецкий.

По его оценке, украинский бизнес уже понёс убытки более чем на $7,7 млрд. Наиболее серьёзно, по словам премьера, пострадали энергетика, металлургия, логистика, перерабатывающая промышленность и торговля.