Транспортный самолёт Ан-12 украинского перевозчика 26 ноября покинул закрытый аэропорт Черновцов. Это следует из истории полётов, опубликованной сервисом Flightradar24.

Согласно данным о перелетах, Ан-12 выполнял рейс UKL5005 из Черновцов в Кишинёв, где совершил промежуточную посадку. Из молдавской столицы транспортник направился в казахстанский Атырау, однако маршрут был изменён и самолёт приземлился в Тбилиси.

На следующий день, 27 ноября, воздушное судно продолжило полёт в Атырау, откуда впоследствии вернулось в грузинскую столицу рейсом UKL5006.

По информации источника ТАСС в авиадиспетчерских службах, самолёт используется для коммерческих грузоперевозок. Несмотря на то что борт эксплуатируется уже более 56 лет, в 2026 году он практически ежедневно выполнял рейсы в разных регионах мира, включая Африку и Европу.

Примечательно, что Ан-12 с регистрационным номером UR-CNT ранее фигурировал в докладе группы экспертов Совета Безопасности ООН о соблюдении оружейного эмбарго в отношении Ливии. Согласно опубликованным документам, в мае 2019 года этот самолёт доставил из Турции в Ливию 4,1 тонны компонентов беспилотников. Эксперты ООН пришли к выводу, что эксплуатирующая транспортник авиакомпания Ukraine Air Alliance нарушила оружейное эмбарго.

Ранее Life.ru сообщал, что в июне украинский Ан-12 также вылетал из закрытого аэропорта Черновцов, несмотря на действующие ограничения на использование воздушного пространства страны.