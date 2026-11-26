Военно-транспортный самолёт Ан-26, принадлежащий ВСУ, совершил перелёт из закрытого аэропорта Львова в Варшаву. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, речь идёт об одном из наиболее молодых самолётов данной модели — его ввели в эксплуатацию в 1996 году. Цель визита украинского борта в польскую столицу не раскрывается.

Источник отметил, что военно-транспортная авиация ВСУ продолжает выполнять международные рейсы. Подобные перелёты фиксировались не только во Львове, но и в Черновцах, а в районе аэропорта Ужгорода неоднократно замечали легкомоторные самолёты.