Закрытое небо не помешало: Военно-транспортный самолёт ВСУ совершил рейс в Варшаву
Самолёт ВСУ прилетел в Варшаву с закрытого аэродрома во Львове
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Военно-транспортный самолёт Ан-26, принадлежащий ВСУ, совершил перелёт из закрытого аэропорта Львова в Варшаву. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
По словам собеседника агентства, речь идёт об одном из наиболее молодых самолётов данной модели — его ввели в эксплуатацию в 1996 году. Цель визита украинского борта в польскую столицу не раскрывается.
Источник отметил, что военно-транспортная авиация ВСУ продолжает выполнять международные рейсы. Подобные перелёты фиксировались не только во Львове, но и в Черновцах, а в районе аэропорта Ужгорода неоднократно замечали легкомоторные самолёты.
Напомним, накануне стало известно, что другой украинский Ан-26 совершил серию перелётов в Германию, Норвегию и Польшу, после чего вернулся во Львов. А 19 ноября военно-транспортный Ил-76 ВСУ слетал из Львова в Турцию и обратно.
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