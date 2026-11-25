Транспортный самолёт Ан-26, принадлежащий Вооружённым силам Украины, совершил перелёт из закрытого аэропорта Львова в Берлин, затем отправился в Осло, а оттуда — в польский Краков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, после прибытия в норвежскую столицу самолёт провёл там почти сутки, а затем вылетел в Польшу. На момент публикации борт находился в Кракове.

Отдельные этапы маршрута подтверждаются данными авиационных трекеров. В частности, Flightradar24 зафиксировал украинский Ан-26 с позывным 89451 на рейсе из Берлина в Осло 23 ноября. AirNav Radar также показывает последующий перелёт из Осло в Краков 24 ноября.

Источник ТАСС утверждает, что речь идёт о самолёте, принятом в эксплуатацию в феврале 1976 года и используемом для перевозки грузов. По его словам, 17 ноября этот же борт летал в Брюссель, а ранее выполнял рейсы через Роттердам и Брюссель.

Собеседник агентства также рассказал, что транспортные самолёты периодически вылетают из закрытых украинских аэропортов за границу. Среди пунктов назначения он назвал датскую авиабазу Войенс, польский Демблин, а также аэродромы Нидерландов, Норвегии и Швеции. По его данным, подобные рейсы фиксируются не только во Львове, но и в Черновцах.