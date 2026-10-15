Украинский вместо привычных предметов: В Гамбурге готовят новый экзамен для школьников

Парламент Гамбурга поручил разработать учебную программу, которая позволит школьникам сдавать украинский язык на выпускном экзамене. Об этом сообщает DPA.

Власти города должны не только подготовить соответствующий курс, но и обеспечить школы достаточным числом преподавателей украинского языка.

Кроме того, Гамбург намерен выступить на федеральном уровне с инициативой признать украинский язык предметом выпускного экзамена по всей Германии.

Предложение выдвинула правящая в Гамбурге коалиция Социал-демократической партии Германии и «Зелёных». По её данным, в 2024–2025 годах школы города посещали около 5,5 тысячи детей, для которых украинский является родным языком.

Сейчас украинский преподают в девяти школах Гамбурга — всего действует 19 соответствующих учебных программ. При этом русский, турецкий, арабский и китайский языки уже можно выбирать в городе в качестве экзаменационных предметов.

В Гамбурге украинский язык уже преподаётся как один из межшкольных языковых курсов, однако до сих пор сдавать по нему Abitur (выпускной экзамен) было нельзя. В официальных материалах городских властей за февраль 2026 года отдельно указывалось, что учащиеся, выбравшие украинский в старших классах в качестве основного иностранного языка, вынуждены были сдавать на выпускных экзаменах немецкий и математику, причём один из этих предметов — на повышенном уровне. Новое решение парламента как раз должно устранить это ограничение и придать украинскому статус полноценного экзаменационного предмета.

В Германии при этом сохраняется интерес и к другим иностранным языкам. Так, в Берлине число государственных школ, где русский преподают как иностранный, к 2024/25 учебному году выросло до 60. Власти города отмечали, что специальных указаний по расширению преподавания русского языка не давали.