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Опубликовано 5 сентября, 09:49

Украинский военный самолёт Ан-26 приземлился на эстонской авиабазе Эмари

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Военно-транспортный самолёт Вооружённых сил Украины Ан-26 совершил посадку на авиабазе ВВС Эстонии Эмари, следует из данных сервиса Flightradar24.

Борт с позывным 22168 и бортовым номером 45 вылетел утром из Львовской области и приземлился в Эмари около 10:15 мск. В пути он пересёк воздушное пространство Польши, Литвы и Латвии. Точный аэродром вылета и время посадки на платформе скрыты. Цель прибытия украинского военного самолёта на эстонскую базу в открытых источниках не раскрывается.

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Ранее Life.ru рассказывал о регулярных перелётах военной авиации над странами Балтии и усилении присутствия альянса у границ России. К примеру, разведывательный самолёт НАТО Bombardier Artemis II, который обычно летает только по будням, совершил редкий воскресный вылет из Румынии и был замечен над Прибалтикой, в том числе вблизи эстонского побережья Финского залива. Борт двигался вне гражданских коридоров на высоте 10,5 км, не приближаясь к российским и белорусским границам.

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Анастасия Никонорова
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