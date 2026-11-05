В словацком городе Тренчин произошла смертельная драка между украинскими военнослужащими, приехавшими в страну на обучение. Во время конфликта один из бойцов, предположительно, ударил сослуживца ножом. Пострадавший скончался по дороге в больницу. Об этом сообщает словацкий телеканал JOJ.

По предварительным данным, участниками потасовки стали двое 53-летних украинцев из одного авиационного подразделения. Оба находились в Словакии для прохождения специальной подготовки и проживали в гостинице, где впоследствии произошёл конфликт.

Как пишет издание PLUS 7 DNÍ, словесная перепалка между сослуживцами переросла в драку. В какой-то момент один из мужчин достал нож и нанёс другому тяжёлые ранения. Причина ссоры пока неизвестна. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Медикам удалось реанимировать пострадавшего, однако его состояние оставалось критическим. Во время транспортировки в медицинское учреждение военнослужащий умер.

Словацкая полиция подтвердила, что вскоре после полуночи получила сообщение о насильственном преступлении в одном из гостиничных объектов Тренчина. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали одного подозреваемого.