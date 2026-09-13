Украинский журналист Гордон* объяснил, почему не идёт воевать за ВСУ

Украинский журналист Дмитрий Гордон* назвал причину, по которой не идёт воевать и не вступит в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Его слова приводит украинское издание «Киев.Инфо».

По его словам, ему «запрещают» воевать за ВСУ, поскольку это якобы может создать дополнительную угрозу для других военных.

«Будут охотиться на меня, а убьют много людей», — заявил Гордон.

Ранее Дмитрий Гордон* призвал жителей Киева заранее запастись продуктами на случай возможных перебоев с электричеством и работой магазинов. Он посоветовал иметь дома запас еды примерно на две недели. Сам он признался, что уже сделал такие запасы. Украинский журналист отметил, что в случае серьёзных проблем могут возникнуть сложности с работой холодильников и бытовой техники.

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