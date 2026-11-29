Украинца со сломанными ногами нашли в элитном комплексе на Пхукете
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
На тайском острове Пхукет 31-летнего гражданина Украины обнаружили возле бассейна элитного жилого комплекса с переломами обеих ног. Полиция пока не установила, при каких обстоятельствах мужчина получил травмы.
Инцидент произошёл ранним утром 28 ноября в районе Чёнгтхале. Пострадавшего заметили около 04:30 на территории кондоминиума, после чего его экстренно доставили в больницу Таланга, сообщает местное издание Khaosod English.
Украинец находится в сознании, однако пока не дал показаний следователям. Правоохранители продолжают выяснять причины происшествия.
А несколько дней назад в таиландской Паттайе 30-летний россиянин выжил после падения с 15-го этажа в бассейн. Мужчину госпитализировали с травмами рук, ног, плеч и спины.
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