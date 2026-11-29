На тайском острове Пхукет 31-летнего гражданина Украины обнаружили возле бассейна элитного жилого комплекса с переломами обеих ног. Полиция пока не установила, при каких обстоятельствах мужчина получил травмы.

Инцидент произошёл ранним утром 28 ноября в районе Чёнгтхале. Пострадавшего заметили около 04:30 на территории кондоминиума, после чего его экстренно доставили в больницу Таланга, сообщает местное издание Khaosod English.

Украинец находится в сознании, однако пока не дал показаний следователям. Правоохранители продолжают выяснять причины происшествия.

А несколько дней назад в таиландской Паттайе 30-летний россиянин выжил после падения с 15-го этажа в бассейн. Мужчину госпитализировали с травмами рук, ног, плеч и спины.