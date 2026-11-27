Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) потребовала от юниорской сборной Украины убрать с саней наклейки с надписью «Free Azov*», сочтя лозунг политическим. Об этом сообщил украинский скелетонист Владислав Гераскевич в социальных сетях.

По словам спортсмена, соответствующее письмо 26 ноября направила глава IBSF Хайке Гроссванг. Наклейки с упоминанием группировки «Азов»*, признанной террористической и запрещённой в России, украинские юниоры разместили на своём соревновательном инвентаре 18 ноября.

«Мы получили письмо от главы Международной федерации бобслея и скелетона, в котором она требует немедленно убрать эти надписи с соревновательного снаряжения», — рассказал Гераскевич.

Спортсмен выразил несогласие с требованием, заявив, что лозунг ранее использовался представителями других видов спорта. По его словам, украинская федерация уже направила в IBSF ответ с обоснованием допустимости надписи и рассчитывает на отмену запрета.

Ранее Life.ru сообщал о дисквалификации Гераскевича с Олимпийских игр 2026 года. Тогда спортсмен отказался выполнять требование Международного олимпийского комитета и намеревался выступать в шлеме с изображениями погибших украинских атлетов. МОК счёл использование такой экипировки нарушением установленных правил, а Спортивный арбитражный суд впоследствии отклонил апелляцию украинца. Кроме того, Life.ru писал о запрете МОК украинскому шорт-трекисту выступать в шлеме с политической надписью.

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