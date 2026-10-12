Украинцы с начала СВО купили жильё в Испании почти на €2 млрд

Граждане Украины с начала спецоперации потратили почти два миллиарда евро на покупку жилья в Испании, заключив свыше 14 тысяч сделок. Такие данные за 2022–2025 годы привёл эксперт по недвижимости Виталий Котенко, изучивший статистику Генерального совета нотариата Испании.

За указанный период украинские покупатели приобрели 14 399 объектов. При этом годовое количество сделок увеличилось примерно на 56%. По оценке специалиста, общая стоимость недвижимости составила около 1,8–1,9 миллиарда евро.

Наибольшей популярностью пользовалось Валенсийское автономное сообщество, на которое пришлось более половины всех приобретений. Особенно заметный спрос зафиксировали в провинции Аликанте. На эту территорию пришлось 38% покупок, совершённых гражданами Украины за четыре года.

Средний размер сделки в Аликанте составил около 129 тысяч евро. Именно этот регион стал одним из главных направлений для украинцев, решивших обзавестись собственным жильём в Испании. Значительная часть приобретённой недвижимости сосредоточена на средиземноморском побережье страны.

К концу июня 2026 года действующие документы на проживание в Испании имели 353 009 граждан Украины. Из них 262 782 человека находились под временной защитой. При этом почти 79% операций с жильём в 2022–2025 годах совершили украинцы, имевшие статус резидента.

Наличие такого статуса не исключает пребывания под временной защитой. Поэтому данные о покупателях-резидентах нельзя автоматически отделять от статистики украинцев, получивших соответствующий правовой режим. Приведённые показатели отражают количество сделок, а не число отдельных собственников.

Ранее Life.ru сообщал о повышенном спросе на жильё в западных регионах Украины накануне зимы. По данным агентств недвижимости, в сентябре количество желающих снять квартиры в Тернопольской и Ровенской областях в 15–18 раз превышало число доступных предложений. Повышенный интерес к этим территориям связывали с подготовкой к холодному сезону.