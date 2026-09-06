Украинцы сметают продукты: На видео сняли ажиотаж в супермаркетах Киева и Одессы
Жители Киева и Одессы массово скупают продукты в супермаркетах
Жители Киева и Одессы массово скупают продукты в супермаркетах. Обложка © Telegram / Труха Київ
Необычный ажиотаж возник в супермаркетах Киева и Одессы. Жители двух украинских городов начали массово закупать продукты, однако точная причина такого поведения покупателей пока не называется. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Жители Киева и Одессы массово скупают продукты в супермаркетах. Видео © Telegram / Реальний Київ | Украина
На видео заметно, что покупатели активно приобретают продовольственные товары. Перед кассами выросли огромные очереди. Ажиотаж наблюдается на фоне информации о перебоях со снабжением магазинов в разных городах Украины. Это уже привело к введению ограничений на приобретение отдельных продуктов.
Украинцы по всей видимости пытаются подстраховаться на всякий случай. Ведь ранее на видео сняли пустые полки гипермаркетов Кривого Рога на фоне проблем с поставками продовольствия. Кадры из магазина Metro появились в местном паблике. Проблемы затронули не только Днепропетровскую область. Дефицит товаров также заметили в супермаркетах Киева, Львова, Винницы и Ивано-Франковска. В магазинах нет круп, соли и сахара, но полки ломятся от пива и газировки. В ГД указали украинцам на «просроченную» причину пустых полок.
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