Украинцы сметают продукты: На видео сняли ажиотаж в супермаркетах Киева и Одессы

Необычный ажиотаж возник в супермаркетах Киева и Одессы. Жители двух украинских городов начали массово закупать продукты, однако точная причина такого поведения покупателей пока не называется. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Жители Киева и Одессы массово скупают продукты в супермаркетах. Видео © Telegram / Реальний Київ | Украина

На видео заметно, что покупатели активно приобретают продовольственные товары. Перед кассами выросли огромные очереди. Ажиотаж наблюдается на фоне информации о перебоях со снабжением магазинов в разных городах Украины. Это уже привело к введению ограничений на приобретение отдельных продуктов.