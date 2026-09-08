Украина утратила все признаки независимого субъекта международных отношений и больше не существует как легитимное явление в мировой политике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«То, что Украина, которую мы признавали как легитимное явление в мировой политике, не существует более, это факт. Все те признаки, провозглашённые устоями украинского государства, которые позволили нам признать его в качестве независимого субъекта международных отношений, утрачены», — ответил он.

Глава ведомства подчеркнул, что Россия признавала украинскую независимость на основе Декларации 1990 года. В документе, принятом тогдашней Верховной Радой, государство обязалось быть безъядерным, нейтральным и внеблоковым.

По словам Лаврова, именно эти принципы позволили Москве признать Украину как самостоятельного участника международных отношений. Сейчас все три обязательства игнорируются, а значит, фундамент, на котором строилось признание, разрушен.

Ранее Сергей Лавров заявил, что принципы признания независимости Украины давно выброшены на помойку. Министр напомнил, что Москва признавала соседнюю страну на основе её декларации о независимости. По словам Лаврова, все эти принципы уже перечёркнуты. Они были важны не только для России, но и для других стран, признавших украинский суверенитет