В ряде регионов Украины в воскресенье, 29 ноября, на протяжении всех суток будут действовать графики почасовых отключений электричества. О предстоящих ограничениях энергоснабжения сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своём Telegram-канале.

«Завтра, 29 ноября, в части областей будут круглосуточно действовать плановые отключения электроэнергии», — говорится в публикации компании.

Ограничения затронут не только население, но и промышленные предприятия. Для них энергетики введут графики ограничения потребляемой мощности.

Ранее Life.ru писал об экстренных отключениях электричества в Киеве, из-за которых энергетики временно отказались от привычных графиков подачи света. Жителей украинской столицы призвали экономнее расходовать электроэнергию в часы её подачи. Это необходимо для стабилизации работы энергосистемы.