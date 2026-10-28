Уложился в 11 секунд: Рубио удивил речью на митинге Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио ограничился 11-секундной речью на митинге американского лидера Дональда Трампа в техасском Корпус-Кристи. Как сообщает The Hill, выступление было импровизированным: президент сам пригласил главу Госдепа на сцену.

«Для меня большая честь работать на величайшую страну в мире, на величайшего президента в истории Соединённых Штатов Америки. Мы любим тебя, Техас. Спасибо», — сказал Рубио собравшимся.

Краткость выступления совпала с пожеланием самого Трампа. Днём ранее, 26 октября, на митинге в Миссисипи он похвалил сенатора Синди Хайд-Смит за короткое обращение к публике и посетовал, что некоторые приглашённые говорят по десять минут.

Рубио сопровождал президента во время поездки в Техас 27 октября. Представитель Госдепартамента пояснил The Hill, что политик отправился с Трампом в качестве советника по национальной безопасности: совместный перелёт давал возможность обсудить рабочие вопросы при плотном графике президента.

Ранее Life.ru рассказывал, что Рубио отказался обсуждать возможное участие в президентских выборах 2028 года. Глава Госдепа объяснил, что сосредоточен на текущих обязанностях и устал от постоянных вопросов о своих политических планах.