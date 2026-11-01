Участие десятков африканских государств в московском саммите Россия — Африка стало очередным аргументом в споре о международном положении России. Попытки представить Москву страной, оставшейся без союзников, не соответствуют реальной картине мира, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Свою позицию дипломат изложил в социальной сети X.

Поводом для комментария стала публикация о масштабах третьего саммита Россия — Африка, который прошёл в Москве 28–29 октября. В мероприятии приняли участие представители 48 из 54 государств Африканского союза. По мнению Ульянова, такая география международных контактов показывает, что заявления об изоляции России преждевременны.

«Изоляция России — не более чем принятие желаемого за действительное со стороны Запада», — написал дипломат.

Ульянов также обратил внимание на численность населения государств, которые, по его оценке, пытаются добиться международной изоляции Москвы. Даже если объединить их усилия, речь идёт лишь о небольшой части мирового населения, подчеркнул представитель российского дипведомства.

«По определению, 12% населения мира не могут изолировать крупнейшую страну, у которой так много друзей по всему миру», — отметил он.

Дипломат добавил, что даже эта цифра завышена. По его словам, у России есть сторонники и непосредственно в западных государствах.

Третий саммит Россия — Африка состоялся в Москве 28–29 октября. Помимо пленарных заседаний, программа включала переговоры на высшем уровне и обсуждение перспектив экономического, гуманитарного и международного сотрудничества. В общей сложности участие подтвердили 48 африканских государств, причём 22 из них направили своих представителей на уровне глав государств.

Ранее британский политик Джордж Галлоуэй назвал разговоры западных элит об изоляции России нелепыми после участия в московском саммите Россия — Африка. По его словам, масштаб встречи, собравшей представителей 48 африканских государств, наглядно расходился с заявлениями о дипломатическом одиночестве Москвы. Галлоуэй также утверждал, что британские элиты теперь пытаются убедить общественность в том, будто страны, продолжающие сотрудничать с Россией, сами оказались неправы.