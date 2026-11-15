Россия намерена соблюдать добровольный мораторий на ядерные испытания, однако их проведение Соединёнными Штатами или другими государствами потребует ответных действий. Об этом постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал в интервью «Коммерсанту».

«Важно, чтобы страны строго придерживались добровольных национальных мораториев. У России именно такой настрой», — сказал дипломат. Говоря о возможном ответе Москвы, он сослался на позицию президента Владимира Путина.

Ульянов считает, что полностью исключать возобновление испытаний было бы слишком оптимистично. При этом, по его оценке, ответственный подход ядерных держав позволяет предотвратить такой сценарий.

Отдельно постпред прокомментировал американские обвинения в адрес России и Китая по теме ядерных испытаний. Он отверг их, заявив, что Вашингтон не представил доказательств.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент США Дональд Трамп рассчитывает провести трёхстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Китае. Одной из главных тем переговоров может стать ситуация с ядерным оружием в мире. Саммит пройдёт 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.