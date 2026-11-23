Глава европейской дипломатии Кая Каллас вызвала недоумение у российского постпреда в Вене Михаила Ульянова своим сравнением исторических судеб Ирландии и стран Балтии. Особенно дипломата удивило утверждение о том, что ирландцам якобы повезло с таким соседом, как Великобритания. На этот исторический парадокс Ульянов обратил внимание в своём Telegram-канале, посоветовав руководителю внешнеполитической службы ЕС тщательнее готовиться к публичным выступлениям.

Поводом для реакции стало выступление Каллас в Ирландии. По словам российского дипломата, глава евродипломатии рассказала местной аудитории о тяжёлой судьбе прибалтийских государств после Второй мировой войны. Она упомянула оккупацию, жестокость, депортации населения, а также подавление национальных языков и культуры. При этом Ульянов обратил внимание на то, как Каллас сопоставила этот исторический опыт с положением ирландцев.

«Подтекст таков, что ирландцам, мол, не понять, каково это было. Позднее она добавила к этому, что Ирландии повезло иметь такого хорошего соседа, как Британия», — написал дипломат.

Ульянова особенно удивила положительная оценка соседства Ирландии с Великобританией. Он напомнил о многовековой истории британского господства на острове, сопровождавшейся политическими конфликтами, ограничениями и борьбой ирландцев за независимость. По мнению постпреда, подобные исторические обстоятельства нельзя оставлять без внимания, особенно когда речь идёт о публичных выступлениях высокопоставленного европейского политика.

«Похоже, глава внешнеполитической службы Евросоюза даже не подозревает об ужасах британской политики в отношении ирландцев на протяжении веков», — отметил Ульянов.

Российский представитель счёл высказывания Каллас примером неудачного обращения к историческим параллелям. Он предположил, что руководителю европейской дипломатии следовало бы внимательнее изучать контекст перед общением с зарубежной аудиторией.

Вопрос британско-ирландских отношений остаётся исторически чувствительным. Ирландия добилась независимости от Великобритании в XX веке, тогда как Северная Ирландия осталась в составе Соединённого Королевства. Многолетний конфликт в Северной Ирландии завершился политическим урегулированием, важнейшей частью которого стало Белфастское соглашение 1998 года.

Ранее Life.ru сообщал, что ирландский журналист Брайан Макдональд раскритиковал Каю Каллас за высказывания об истории Второй мировой войны. Представительницу европейской дипломатии упрекнули в том, что её рассуждения о роли СССР и Китая в победе над нацизмом не учитывают важнейшие исторические обстоятельства. Макдональд признался, что сначала даже усомнился в подлинности записи с её выступлением, настолько неожиданными показались ему прозвучавшие слова.