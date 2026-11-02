Нынешний Евросоюз стал значительно менее привлекательным для россиян по сравнению с Европой прошлых столетий. Такое мнение выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Несколько веков часть российской элиты (определённо не все россияне) хотела сблизиться с европейцами. Но европейцы в то время были гораздо привлекательнее, чем сейчас. Европа меняется, и не к лучшему. Нынешний ЕС намного менее привлекателен для россиян, за исключением ограниченного числа маргиналов», — утверждает Ульянов.

Так он ответил на публикацию пользователя, который заявил, что Россия на протяжении 400 лет добивалась признания со стороны европейцев, а теперь вынуждена искать сближения с другими регионами. Автор сообщения также апеллировал к родству россиян и европейцев.

Ранее Михаил Ульянов заявил, что участие десятков африканских государств в московском саммите Россия — Африка стало очередным аргументом в споре о международном положении России. Попытки представить Москву страной, оставшейся без союзников, не соответствуют реальной картине мира. Ульянов также обратил внимание на численность населения государств, которые, по его оценке, пытаются добиться международной изоляции Москвы. Даже если объединить их усилия, речь идёт лишь о небольшой части мирового населения.