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Регион
Опубликовано 15 сентября, 09:10

«Умар — друг Дона»: Жена Трампа-младшего раскрыла детали свадебного подарка от Кремлёва

Супруга Трампа-младшего рассказала о свадебном подарке от главы IBA Кремлёва

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон. Обложка © ТАСС / Alex Brandon

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон. Обложка © ТАСС / Alex Brandon

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв организовал для Дональда Трампа-младшего и его жены Беттины две ночи празднований на Багамах после их свадьбы. Об этом сообщила ProPublica со ссылкой на заявление пары и представителя сына президента США.

«Наш дорогой друг Умар очень щедро организовал для нас две невероятные ночи празднований после нашей свадьбы», — написала Беттина в соцсетях.

По её словам, это был «чрезвычайно щедрый свадебный подарок от друга». При этом сама свадебная церемония прошла отдельно, и Кремлёв в ней не участвовал.

Представитель Трампа-младшего также подтвердил знакомство мужчин. «Умар — друг Дона», — заявил он ProPublica.

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон официально зарегистрировали брак 21 мая в Уэст-Палм-Бич во Флориде. После этого молодожёны отправились на Багамы, где и состоялись последующие торжества.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп-младший тайно женился на Беттине Андерсон до запланированной свадебной церемонии. Официальная регистрация прошла в доме сестры невесты во Флориде.

Главные события вокруг политических лидеров и их семей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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