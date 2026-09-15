«Умар — друг Дона»: Жена Трампа-младшего раскрыла детали свадебного подарка от Кремлёва
Супруга Трампа-младшего рассказала о свадебном подарке от главы IBA Кремлёва
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон. Обложка © ТАСС / Alex Brandon
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв организовал для Дональда Трампа-младшего и его жены Беттины две ночи празднований на Багамах после их свадьбы. Об этом сообщила ProPublica со ссылкой на заявление пары и представителя сына президента США.
«Наш дорогой друг Умар очень щедро организовал для нас две невероятные ночи празднований после нашей свадьбы», — написала Беттина в соцсетях.
По её словам, это был «чрезвычайно щедрый свадебный подарок от друга». При этом сама свадебная церемония прошла отдельно, и Кремлёв в ней не участвовал.
Представитель Трампа-младшего также подтвердил знакомство мужчин. «Умар — друг Дона», — заявил он ProPublica.
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон официально зарегистрировали брак 21 мая в Уэст-Палм-Бич во Флориде. После этого молодожёны отправились на Багамы, где и состоялись последующие торжества.
Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп-младший тайно женился на Беттине Андерсон до запланированной свадебной церемонии. Официальная регистрация прошла в доме сестры невесты во Флориде.
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