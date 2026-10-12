Умер 52-летний сын экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина

На 53-м году жизни скончался Александр Меркушкин — старший сын бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина. По данным телеканала «Мордовия 24», Меркушкин находился на плановом лечении в одной из московских клиник, когда его состояние резко ухудшилось. Сообщается, что причиной смерти стала внезапная острая почечная недостаточность.

До последнего времени Александр Меркушкин руководил Мордовским агропромышленным объединением. Его деятельность была связана с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции в республике.

«Александр Николаевич Меркушкин внёс значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. Под его руководством предприятия МАПО перешли на новый технологический уровень в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении «Мордовии 24».

Прощание с Александром Меркушкиным состоится в среду, 14 октября, в кафедральном соборе святого праведного воина Фёдора Ушакова в Саранске. Церемония начнётся в 10:00.

Отец умершего, Николай Меркушкин, возглавлял Самарскую область с 2012 по 2017 год. До этого он много лет руководил Мордовией.

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