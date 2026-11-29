В возрасте 74 лет умер советский и белорусский актёр театра и кино Александр Фролов, известный по многосерийному фильму «Государственная граница». О смерти артиста сообщил Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа в Витебске.

Фролов родился в 1952 году и окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. С 1973 по 2014 год он служил в Коласовском театре. Среди его сценических работ — роли в спектаклях «Вишнёвый сад», «Женитьба», «Нестерка» и «Дикая охота короля Стаха».

В кино артист запомнился зрителям по многосерийным фильмам «Государственная граница» и «Полесская хроника».

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