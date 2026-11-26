Американский физик Джеймс Торранс Рассел, чьи изобретения заложили основу технологий оптических дисков CD, DVD и Blu-ray, умер в возрасте 95 лет. Учёный скончался в ноябре в городе Белвью штата Вашингтон. Об этом 25 ноября сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на семью изобретателя.

За свою карьеру Рассел получил более 70 патентов. Даже в преклонном возрасте он продолжал придумывать новые устройства: последний патент физик оформил в 88 лет. Разработка касалась прибора для анализа газов, которые выдыхают пациенты во время наркоза.

К идее цифровой записи музыки Рассела подтолкнуло недовольство качеством виниловых пластинок. Ему хотелось избавиться от характерных треска и шипения, поэтому физик задумался о способе записывать звук в цифровом формате, а затем считывать информацию с помощью светового луча.

Работая старшим научным сотрудником в исследовательской организации Battelle, он столкнулся со скептицизмом руководства. Однако Расселу всё-таки выделили деньги на эксперименты. Впоследствии он создал систему цифровой оптической записи и воспроизведения, позволявшую хранить информацию в виде последовательности световых отметок и считывать её оптическим способом.

Важнейший патент на эту разработку был выдан в США 17 марта 1970 года. Заявку на изобретение подали ещё в сентябре 1966-го. Позднее разработки Рассела стали одной из основ технологий CD-ROM, DVD и Blu-ray, а их дальнейшее развитие было связано с инженерными решениями и стандартизацией, которыми занимались в том числе Sony и Philips.

Дочь учёного Кристен Рассел охарактеризовала отца как исключительно трудолюбивого и изобретательного человека, который не переставал искать новые решения. По словам семьи, он до последних лет записывал идеи будущих изобретений на карточках, которые носил в кармане. У физика остались трое детей, семеро внуков и пятеро правнуков.

Ранее сообщалось, что первая немецкая супермодель и актриса Верушка (Вера Готлибе Анна графиня фон Лендорф) умерла в возрасте 87 лет. Она скончалась в Берлине в окружении друзей и близких.