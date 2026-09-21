«Умер как трус»: Дочь Кита Келлога поиздевалась над смертью украинца, убегавшего от ТЦК

Дочь бывшего спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Меган Моббс назвала трусом 32-летнего украинца Владимира, который утонул в Днепропетровской области после погони со стороны сотрудников ТЦК.

«Умер трусом. Мог бы умереть героем», — написала она в соцсети X.

Трагедия произошла 18 сентября в селе Кудашевка Криворожского района. По словам местного рыбака, мужчина бежал к водоёму, а следом за ним двигались люди в военной форме и балаклавах. Владимир прыгнул в воду, проплыл около десяти метров и исчез под поверхностью. На следующий день водолазы нашли его тело на глубине около пяти метров.

Жена погибшего Алина рассказала, что Владимир раньше служил по контракту и не хотел вновь отправляться в армию, поскольку хотел видеть, как растёт его маленький сын. Она также заявила, что слышала об угрозах оружием, однако официального подтверждения этой детали пока нет.

На реплику Моббс отреагировала украинский историк Марта Гавришко. Она раскритиковала американку за рассуждения о том, как украинским мужчинам следует погибать, и напомнила, что Владимир уже имел военный опыт.

Моббс в ответ сослалась на собственную службу. По её словам, после терактов 11 сентября она решила связать жизнь с армией, училась в Вест-Пойнте и служила в Афганистане. Она заявила, что осуждать коррупцию и злоупотребления при мобилизации можно, однако это, по её мнению, не отменяет обязанности граждан защищать страну.

Спор продолжился взаимными обвинениями: Моббс назвала позицию Гавришко антиамериканской, тогда как историк заявила, что погибший хотел не становиться «героем», а остаться рядом с семьёй.

Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте в Днепропетровской области: в Каменском служебная машина полиции наехала на мужчину, который пытался помешать увезти другого местного жителя. Очевидцы связывали конфликт с попыткой доставки в ТЦК, тогда как полиция изложила иную версию обстоятельств.