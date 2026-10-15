Умер «легенда тюменской прессы» Переплёткин, посвятивший книги нефтяникам Сибири

В Тюмени на 89-м году жизни скончался известный журналист, писатель и заслуженный работник культуры России Юрий Переплёткин. Он посвятил десятилетия работе в региональной и федеральной прессе, а также созданию книг об истории освоения нефтяных месторождений Западной Сибири.

О смерти литератора сообщили в департаменте общественных связей Тюменской области. Юрий Иванович ушёл из жизни 14 октября в возрасте 88 лет. Он родился в Ханты-Мансийске в 1938 году, окончил факультет журналистики Уральского государственного университета и начал профессиональный путь в районной газете «Знамя коммунизма».

В разные годы Переплёткин работал собственным корреспондентом в Ханты-Мансийском автономном округе, редактором «Тюменского комсомольца» и заведующим отделом «Тюменской правды». С 1980 по 1993 год представлял газету «Известия» в Тюменской области.

Значительную часть творческой деятельности журналист посвятил истории нефтегазового комплекса региона. В качестве редактора, составителя и соавтора он подготовил около 30 сборников о ветеранах-нефтяниках, принимавших участие в освоении месторождений Западной Сибири.

Переплёткин также участвовал в создании энциклопедических трёхтомников «Соратники. Поколение Виктора Муравленко» и «Земляки. Югра в лицах и судьбах». Его работы помогли сохранить воспоминания людей, стоявших у истоков развития тюменской нефтегазовой отрасли.

За профессиональные достижения публицист был удостоен премии имени Виктора Муравленко, знака «Золотое перо» Союза журналистов Тюменской области и почётного знака Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм». Ему также присвоили звание «Легенда тюменской прессы».

Ранее Life.ru сообщал о смерти почётного председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова. Он ушёл из жизни 10 сентября на 83-м году после продолжительной болезни. Богданов начинал карьеру на Архангельском радио, работал в газетах «Магаданская правда» и «Советская Россия», а с 1992 по 2017 год возглавлял Союз журналистов России.