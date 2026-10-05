Умер один из крупнейших представителей африканской литературы Шейх Хамиду Кане

В Сенегале умер один из крупнейших представителей африканской литературы XX века — писатель Шейх Хамиду Кане. Автору романа «Двусмысленная превосходная степень» было 98 лет.

Кане скончался в Дакаре после госпитализации. О смерти литератора сообщил президент Сенегала Бассиру Диомай Фай, назвав его произведения частью культурного наследия страны и всего африканского континента.

Мировую известность Кане получил после выхода в 1961 году романа «Двусмысленная превосходная степень». В книге писатель рассказал о внутреннем конфликте молодого африканца, оказавшегося между исламскими традициями и европейским образованием.

В 1995 году Кане выпустил второй роман — «Хранители храма». Произведение посвящено проблемам Сенегала после окончания колониального периода.

Литературой деятельность Кане не ограничивалась. После провозглашения независимости Сенегала в 1960 году он вошёл в правительство первого президента страны Леопольда Седара Сенгора и стал министром планирования и сотрудничества. Позднее писатель работал в структурах ЮНИСЕФ, где занимал руководящие должности и занимался гуманитарными и социальными программами в разных странах Африки.

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