Умер один из крупнейших представителей африканской литературы Шейх Хамиду Кане
Шейх Хамиду Кане. Обложка © Wikipedia / Serigne Diagne
В Сенегале умер один из крупнейших представителей африканской литературы XX века — писатель Шейх Хамиду Кане. Автору романа «Двусмысленная превосходная степень» было 98 лет.
Кане скончался в Дакаре после госпитализации. О смерти литератора сообщил президент Сенегала Бассиру Диомай Фай, назвав его произведения частью культурного наследия страны и всего африканского континента.
Мировую известность Кане получил после выхода в 1961 году романа «Двусмысленная превосходная степень». В книге писатель рассказал о внутреннем конфликте молодого африканца, оказавшегося между исламскими традициями и европейским образованием.
В 1995 году Кане выпустил второй роман — «Хранители храма». Произведение посвящено проблемам Сенегала после окончания колониального периода.
Литературой деятельность Кане не ограничивалась. После провозглашения независимости Сенегала в 1960 году он вошёл в правительство первого президента страны Леопольда Седара Сенгора и стал министром планирования и сотрудничества. Позднее писатель работал в структурах ЮНИСЕФ, где занимал руководящие должности и занимался гуманитарными и социальными программами в разных странах Африки.
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