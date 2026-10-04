Умер создатель электродвигателей для космических ракет Гарри Попов

Академик РАН Гарри Попов, занимавшийся разработкой электрических ракетных двигателей для космической техники, скончался 3 октября на 92-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Московского авиационного института.

Под его руководством учёные исследовали и создавали двигатели нового поколения. Эти работы стали основой высокоэффективных электроракетных установок для современных космических аппаратов. Разработанные на базе импульсных плазменных двигателей инжекторы плазмы работали на станции «Мир» и МКС.

«Одной из ключевых областей научной деятельности Гарри Алексеевича являлась разработка и применение электрических ракетных двигателей в космической технике», — отметили в МАИ.

Попов окончил МАИ в 1959 году и прошёл в вузе путь от ассистента до профессора. В 1987-м он возглавил созданный по его инициативе Научно-исследовательский институт прикладной механики и электродинамики. Сегодня институт ведёт фундаментальные и прикладные исследования, выполняет опытно-конструкторские работы по заказам Роскосмоса, Минобрнауки, Минобороны и Российской академии наук.

В последние два года Попов занимал должность первого заместителя директора, продолжал научную работу и занятия со студентами. Коллектив МАИ выразил соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам академика.

Ранее стало известно о смерти одного из ведущих конструкторов комплекса «Энергия — Буран» Владимира Бугрова. Ему было 93 года. Выпускник МАИ участвовал в разработке межпланетных и лунных кораблей, а также сам проходил подготовку в отряде космонавтов.