Умер отец обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова

Отец российского хоккеиста Евгения Кузнецова скончался 18 октября в возрасте 60 лет. О смерти супруга сообщила мать спортсмена Лариса Кузнецова, опубликовав памятную фотографию в социальных сетях.

Женщина разместила снимок мужа и указала даты его жизни: «23.12.1965 — 18.10.2026». Других подробностей она не привела. Причина смерти не уточняется.

Известно, что в последние недели мужчина находился в тяжёлом состоянии. Именно проблемы со здоровьем отца стали причиной неожиданного ухода Евгения Кузнецова из новосибирской «Сибири» в начале октября.

Ранее Life.ru рассказывал, что Евгений Кузнецов приостановил хоккейную карьеру после ухода из «Сибири». 2 октября главный тренер новосибирского клуба Ярослав Люзенков объяснил решение нападающего необходимостью разобраться с семейными обстоятельствами. Уже тогда было известно о тяжёлом состоянии здоровья его отца.