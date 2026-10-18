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Опубликовано 18 октября, 21:09

Умер отец обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова

Обложка © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / _larisa_kuznetsova

Обложка © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / _larisa_kuznetsova

Отец российского хоккеиста Евгения Кузнецова скончался 18 октября в возрасте 60 лет. О смерти супруга сообщила мать спортсмена Лариса Кузнецова, опубликовав памятную фотографию в социальных сетях.

Женщина разместила снимок мужа и указала даты его жизни: «23.12.1965 — 18.10.2026». Других подробностей она не привела. Причина смерти не уточняется.

Известно, что в последние недели мужчина находился в тяжёлом состоянии. Именно проблемы со здоровьем отца стали причиной неожиданного ухода Евгения Кузнецова из новосибирской «Сибири» в начале октября.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Евгений Кузнецов приостановил хоккейную карьеру после ухода из «Сибири». 2 октября главный тренер новосибирского клуба Ярослав Люзенков объяснил решение нападающего необходимостью разобраться с семейными обстоятельствами. Уже тогда было известно о тяжёлом состоянии здоровья его отца.

Больше новостей о российских хоккеистах и событиях Континентальной хоккейной лиги — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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