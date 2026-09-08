Первый председатель ЦБ Георгий Матюхин умер за день до 92-летия
Умер первый председатель ЦБ Георгий Матюхин
Обложка © РИА Новости / Александр Поляков
Умер первый председатель Банка России Георгий Матюхин, сообщает регулятор. Экономист скончался 5 сентября, за день до своего 92-летия.
«Деятельный и ответственный руководитель, глубокие знания и опыт которого были востребованы на важных направлениях работы», — говорится в сообщении регулятора.
Матюхин возглавил Центральный банк РСФСР 25 декабря 1990 года — в период масштабной перестройки финансовой системы страны. После упразднения Государственного банка СССР в 1991 году именно ЦБ РСФСР получил функции эмиссионного центра и органа денежно-кредитного регулирования.
В 1992 году учреждение стало называться Центральным банком Российской Федерации — Банком России. Матюхин руководил им до июня того же года.
Именно на время его работы пришлось становление российской двухуровневой банковской системы, включающей Центральный банк и коммерческие кредитные организации.
Георгий Матюхин родился 6 сентября 1934 года в Барнауле. В 1961 году окончил МГИМО, затем работал в Международном инвестиционном банке, Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР, Всесоюзной академии внешней торговли и Институте США и Канады АН СССР. Матюхин был доктором экономических наук и профессором. После ухода с поста главы Центробанка он продолжил работу в банковской сфере.
Банк России выразил соболезнования родным и близким Георгия Матюхина.
Ранее Life.ru сообщал о смерти Виктора Геращенко, который после Матюхина дважды возглавлял Банк России и сыграл заметную роль в становлении финансовой системы страны.
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