Первый председатель ЦБ Георгий Матюхин умер за день до 92-летия

Умер первый председатель Банка России Георгий Матюхин, сообщает регулятор. Экономист скончался 5 сентября, за день до своего 92-летия.

«Деятельный и ответственный руководитель, глубокие знания и опыт которого были востребованы на важных направлениях работы», — говорится в сообщении регулятора.

Матюхин возглавил Центральный банк РСФСР 25 декабря 1990 года — в период масштабной перестройки финансовой системы страны. После упразднения Государственного банка СССР в 1991 году именно ЦБ РСФСР получил функции эмиссионного центра и органа денежно-кредитного регулирования.

В 1992 году учреждение стало называться Центральным банком Российской Федерации — Банком России. Матюхин руководил им до июня того же года.

Именно на время его работы пришлось становление российской двухуровневой банковской системы, включающей Центральный банк и коммерческие кредитные организации.

Георгий Матюхин родился 6 сентября 1934 года в Барнауле. В 1961 году окончил МГИМО, затем работал в Международном инвестиционном банке, Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР, Всесоюзной академии внешней торговли и Институте США и Канады АН СССР. Матюхин был доктором экономических наук и профессором. После ухода с поста главы Центробанка он продолжил работу в банковской сфере.

Банк России выразил соболезнования родным и близким Георгия Матюхина.

Ранее Life.ru сообщал о смерти Виктора Геращенко, который после Матюхина дважды возглавлял Банк России и сыграл заметную роль в становлении финансовой системы страны.