Умер профессор МГУ и Московской духовной академии Валерий Саврей

В Москве скончался доктор философских наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова и Московской духовной академии Валерий Саврей. Известному исследователю христианской философии и богословия было 70 лет. О его смерти 19 октября сообщили коллеги с кафедры философии религии и религиоведения МГУ.

«Скоропостижно скончался Валерий Яковлевич Саврей, доктор философских наук, профессор, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Московской духовной академии», — говорится в сообщении кафедры.

Учёный посвятил значительную часть жизни изучению раннего христианства, трудов отцов Церкви и истории философско-богословской мысли. Особое место в его исследованиях занимала патристика — интеллектуальное и духовное наследие христианских мыслителей первых веков.

На философском факультете МГУ Саврей преподавал более 15 лет. Для студентов-религиоведов он разработал авторские курсы, посвящённые притчам в мировых религиях и построению философского текста. Магистрантам учёный преподавал философию религии.

С 2011 года Саврей также работал на кафедре библеистики Московской духовной академии. В 2012 году он получил учёное звание профессора. Коллеги отмечали его глубокие знания, преданность преподаванию и умение пробуждать у студентов интерес к истории христианской мысли.

Одним из наиболее известных трудов исследователя стала монография «Александрийская школа в истории философско-богословской мысли», впервые изданная в 2005 году. Кроме того, Саврей выступил основателем кафедры истории и теории мировой культуры и Института мировой культуры МГУ.

В Московской духовной академии подчеркнули, что профессор оказал значительное влияние на несколько поколений студентов. Коллективы обоих учебных заведений выразили соболезнования родным и близким учёного. Причина смерти и информация о прощании пока не раскрываются.

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