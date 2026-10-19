Умер тренер Владимир Силиванович, воспитавший двух олимпийских чемпионов

На 94-м году жизни скончался Владимир Силиванович — заслуженный тренер РСФСР по велоспорту, подготовивший двух олимпийских чемпионов и десятки победителей всесоюзных и российских соревнований, сообщила Федерация велосипедного спорта России.

Среди самых известных воспитанников Силивановича — олимпийские чемпионы Геннадий Комнатов и Сергей Шелпаков, а также обладатели мирового золота Владимир Соколов и Эдуард Рапп. Всего за годы тренерской деятельности под его руководством подготовили около 50 чемпионов СССР и более 100 чемпионов России.

Большая часть профессиональной жизни Силивановича была связана с Омском. Начав спортивный путь с лыжных гонок, он впоследствии увлёкся велоспортом, выполнил норматив мастера спорта СССР и посвятил себя подготовке молодых спортсменов.

После окончания Омского государственного института физической культуры тренер некоторое время преподавал в медицинской академии. Позже он вернулся в спортивный вуз и в 1965 году возглавил кафедру велосипедного и конькобежного спорта. Спустя два года на её базе появилась самостоятельная кафедра велоспорта.

Вместе с Леонидом Живодёровым Силиванович стоял у истоков омской школы велосипедного спорта. Среди его первых воспитанниц была Нина Кошелева, которая под руководством наставника стала чемпионкой СССР. За вклад в развитие спорта специалиста наградили орденом Трудового Красного Знамени, а также медалями «За добросовестный труд» и «Ветеран труда».

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