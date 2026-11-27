Американский дипломат и бывший заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт умер в возрасте 80 лет. Он был одним из ближайших друзей Билла Клинтона и ключевых разработчиков американской политики в отношении России во время его президентства. О смерти Тэлботта сообщило издание The New York Times.

Тэлботт скончался в четверг, 26 ноября, в своём доме в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Информацию подтвердил сын дипломата Девин.

Будущий политик и Клинтон познакомились во время учёбы в Оксфордском университете в конце 1960-х годов. Они были стипендиатами Родса и жили в одном доме. Дружба сохранилась и после возвращения в США. Когда Клинтон стал президентом, он пригласил Тэлботта работать в Госдепартаменте.

Сначала тот занимал должность посла по особым поручениям и специального советника госсекретаря по делам новых независимых государств. В 1994 году Тэлботт стал заместителем госсекретаря США и оставался на этом посту до завершения президентства Клинтона в январе 2001 года.

В администрации Клинтона он отвечал за многие важнейшие направления российско-американских отношений, участвовал в переговорах с российским руководством и формировании политики Вашингтона на постсоветском пространстве.

До перехода на государственную службу Тэлботт 21 год работал в журнале Time. Он освещал международную политику, отношения СССР и США, был руководителем вашингтонского бюро и обозревателем по внешней политике. В начале журналистской карьеры получил известность благодаря работе над переводом мемуаров Никиты Хрущёва.

После ухода из Госдепартамента Тэлботт продолжил академическую и общественную деятельность. С 2002 по 2017 год он возглавлял Институт Брукингса — один из наиболее известных американских аналитических центров. Также дипломат написал более десятка книг, в том числе «Билл и Борис. Записки о президентской дипломатии», посвящённую российско-американским отношениям и переговорам эпохи Клинтона и Бориса Ельцина.

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