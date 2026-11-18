На 80-м году жизни скончалась художник по костюмам Наталья Иванова, работавшая над фильмами «Жестокий романс», «Утомлённые солнцем» и «Сибирский цирюльник». Она умерла 14 ноября в возрасте 79 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России. Причина смерти не уточняется.

«Н. Ю. Иванова была одним из ведущих художников по костюмам российского кино и внесла значительный вклад в историю отечественного кино», — говорится в сообщении организации.

Иванова родилась 12 июля 1947 года в Москве. После окончания художественного училища памяти 1905 года в 1968-м она пришла на «Мосфильм», где поначалу ассистировала художнику по костюмам Лидии Нови. Первым самостоятельным проектом стала картина Алексея Сахарова «Вкус хлеба», вышедшая в 1979 году.

За почти шесть десятилетий работы в кино Иванова участвовала в создании десятков картин. Помимо знаменитых лент Эльдара Рязанова и Никиты Михалкова, она создавала костюмы для фильмов «Андерсен. Жизнь без любви», «Орда», «Северный ветер», «Катя-Катя» и других. Одной из последних её работ стал «Почтарь», вышедший в 2025 году.

За вклад в создание фильма «Утомлённые солнцем» художник удостоилась Государственной премии России в 1999 году. Её работы также неоднократно отмечали ведущими отечественными кинопремиями. В частности, в 2006 году Иванова получила «Нику» за костюмы к картине «Андерсен. Жизнь без любви».