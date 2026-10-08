Умерла Маргарет Гамильтон, руководившая разработкой ПО для полёта на Луну

Американский специалист по информатике Маргарет Гамильтон, возглавлявшая разработку программного обеспечения для «Аполлона», умерла в возрасте 90 лет. Как сообщил Массачусетский технологический институт, она скончалась 30 сентября.

Созданные её командой программы помогли завершить первую высадку людей на Луну. В июле 1969 года, когда модулю «Аполлона-11» оставалось несколько минут до посадки, бортовой компьютер столкнулся с перегрузкой.

Система была подготовлена к такой ситуации: она отдавала приоритет критически важным операциям, откладывая второстепенные задачи. Благодаря этому посадка продолжилась, а двое астронавтов смогли выйти на поверхность Луны.

Гамильтон родилась в Индиане в 1936 году. В MIT она работала с 1959-го до середины 1970-х. Помимо участия в космической программе, исследовательница помогла сформировать программную инженерию как отдельную дисциплину и стала автором более 130 публикаций.

В 2016 году Барак Обама вручил ей Президентскую медаль свободы. При награждении отмечалось, что Гамильтон «определила новые формы программной инженерии и помогла запустить отрасль, которая навсегда изменила историю человечества».

Надёжность техники остаётся одним из условий возвращения астронавтов на Луну. В сентябре сбой двигателя Starship вызвал опасения за сроки программы NASA Artemis. Во время орбитального испытания 28 сентября один из двигателей отключился раньше запланированного. Эксперты, опрошенные Reuters, объяснили: если потребуется изменение конструкции, следующие запуски могут задержаться. Модифицированную версию корабля планируют использовать в качестве лунного посадочного модуля.