Умный дом узнает хозяина по храп-ID: Москвич запатентовал новую биометрию

Москвич намерен запатентовать способ идентификации человека по индивидуальным характеристикам храпа во время сна. Система записывает ночные звуки, анализирует их и создаёт биометрический маркер, который в дальнейшем можно использовать для проверки личности. Это следует из патента, опубликованного Роспатентом.

Для работы системы достаточно микрофона мобильного устройства, умной колонки или специального датчика. Запись сначала очищается от шумов, после чего программа обнаруживает фрагменты храпа и рассчитывает для них набор акустических характеристик. Среди них — амплитуда, энергетические и спектральные показатели, а также тембровые признаки.

Полученные за ночь данные объединяются с помощью медиан и межквартильных размахов, чтобы снизить влияние случайных шумов и изменений записи. Затем признаки нормализуются и переводятся в дискретный код. Из него вычисляется криптографический хеш, который становится биометрическим маркером храпа. При повторной записи система проводит те же операции и сравнивает полученный результат с сохранённым шаблоном. В патенте предусмотрена как проверка совпадения хешей, так и сравнение кодов по пороговому значению двоичного расстояния.

Автор приводит пример с шестичасовой записью сна на смартфон. За это время система выделила 850 сегментов храпа, а около 3% фрагментов исключила как выбросы. В описанном экспериментальном примере при повторной записи через неделю хеш совпал, а 78% признаков попали в рассчитанные для человека индивидуальные диапазоны.

В документе перечислены возможные варианты применения технологии. Среди них — биометрический доступ в системе «умного дома», разблокировка гаджетов, идентификация пациентов во время сна, персонализация умной кровати и аналитика сна. Автор также рассматривает использование храповой биометрии для доступа к дверным замкам.

Патент предусматривает хранение хеша и параметров нормализации вместо исходной аудиозаписи и необработанных признаков. По замыслу автора, это должно снизить риски, связанные с хранением исходных биометрических данных.

Ранее Life.ru писал, что в России фиксируют рост числа случаев детского и женского храпа — количество жалоб выросло на 30%. Детские ЛОР-врачи также отмечают рост обращений. У детей проблему связывают не только с лишним весом, но и с аденоидами — если раньше их не спешили удалять, то теперь родители возвращаются к врачам из-за неудобств. Рост выявляемости связывают с тем, что апноэ влияет на память, внимание и концентрацию, а исследования качества сна за последние пять лет стали точнее.