Почти 80% россиянок скрывают от мужей, что те мешают им спать

Почти восемь из десяти опрошенных женщин — 78% — не говорят партнёру, что просыпаются из-за его храпа или движений. При этом 47% предпочитают спать раздельно, чтобы лучше высыпаться. Такие результаты показало исследование ORMATEK, предоставленное эксклюзивно Life.ru.

Среди мужчин раздельный сон ради полноценного отдыха выбирают лишь 7%. При этом близость любимого человека остаётся важной: 52% участниц чувствуют себя спокойнее и безопаснее, когда он рядом. В целом ощущение безопасности необходимо для хорошего сна 64% опрошенных женщин и 38% мужчин.

Женщины ценят личное пространство даже во сне

Личное пространство женщины ценят даже во сне: 57% предпочитают большую кровать, в том числе когда спят одни, а 59% никогда не делятся одеялом с партнёром. Для 41% важна тишина без раздражающих факторов.

Две трети участниц не могут уснуть, если в спальне слишком жарко или холодно. Среди мужчин на температуру обращают внимание 37%. Приятная фактура постельных принадлежностей важна для 67% женщин, а каждая третья выделяет удобство кровати, качество матраса и подушки.

Мужчины тоже чувствительны к условиям отдыха: 59% плохо спят на неудобной кровати. Удобство матраса и подушки отметили 44%, приятное к телу постельное бельё — 40%.

Тревога за близких и мысли о завтрашнем дне

Тревожность мешает заснуть 61% опрошенных женщин и 54% мужчин. При этом переживания за партнёра, семью и детей не дают уснуть 67% участниц и 30% участников опроса.

Мысли о работе и делах на завтра беспокоят перед сном 49% женщин и 23% мужчин. Ещё 42% и 27% соответственно признались, что прокручивают в голове тяжёлые мысли.

Что делают, когда не получается уснуть

Если сон не приходит дольше получаса, 58% женщин встают, чтобы почитать, прибраться или заняться чем-то другим. Среди мужчин так поступают только 15%.

Мужчины чаще остаются в кровати и ничего не предпринимают — этот вариант выбрали 53% против 11% женщин. Фильм или YouTube включают 42% мужчин и 36% женщин.

Чтобы сделать отдых комфортнее, 48% всех участников стараются убрать раздражители: выключают свет, звук и гаджеты. Ещё 47% предпочитают спать исключительно на своей стороне кровати, а 39% мужчин подбирают матрас и подушку с учётом личных предпочтений.

Ранее Life.ru рассказывал, что совместный сон с ребёнком 7–10 лет мешает интимной жизни половины опрошенных родителей. Ещё 30% заметили, что в отношениях стало меньше объятий и прикосновений. Среди всех участников того исследования, практикующих сон с ребёнком, около 40% сообщили, что им сложнее полноценно высыпаться.