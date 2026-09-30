Умный трюк мозга: почему ошибочное «то что» прижилось в русском языке

Россияне стали чаще употреблять в речи новое сочетание-связку «то что», однако это нельзя считать грамматической нормой. Использование подобной конструкции говорит об излишней беглости речи и попытке заполнить пузу, пока не сформировалась мысль. Об этом рассказала Life.ru нейропсихолог Ирина Коржаева, комментируя разгоревшиеся споры об употреблении в разговоре «то что».

«То что» — это заполнитель паузы. Мозгу необходимо время, чтобы перевести мысль в речь. Мысль — как облако ассоциаций, а речь требует выстроить их в линию — слово за словом. В момент этого переключения возникают сбои: паузы, повторы, лишние слова Ирина Коржаева нейропсихолог

«То что» — один из таких сбоев, но не «эээ» и не «ну». Это более умный заполнитель, он сохраняет видимость грамматической конструкции, пока мозг ищет следующее слово, пояснила специалист. В нейропсихологии это называется грамматикализацией хезитации. Когда мы начинаем сложное предложение, активируется шаблон: «сложное предложение с придаточным». Этот шаблон включает «то» как автоматический элемент. Мы просто начинаем говорить быстрее, чем думаем и «то» вылетает само. Это адаптивный механизм, который даёт время спланировать следующий отрезок, проконтролировать уже сказанное и удержать контакт со слушателем, то что делает не заметным эти паузы, заметила Коржаева.

Меня беспокоит не столько появление новых конструкций, сколько то, что мы перестаём замечать, как наша речь становится автоматической. «То что» — это симптом того, что мы говорим быстрее, чем думаем, и не даём себе паузы, чтобы сформулировать мысль точно Ирина Коржаева нейропсихолог

Человек всё меньше времени проводит в тишине, наедине с собственной мыслью, продолжила Коржаева. Речь становится реактивной — мы отвечаем, а не формулируем. Важно хотя бы иногда замедляться, не боясь паузы. Так как пауза — это не пустота. Это место, где рождается мысль, заключила эксперт.

Напомним, сочетание «то что», которое сегодня считается грамматической ошибкой, со временем может закрепиться в русском языке как полноценный составной союз. Сейчас нормативным остаётся вариант «он сказал, что завтра придёт». Однако конструкцию с дополнительным «то» всё чаще можно услышать в речи, особенно у молодых людей.