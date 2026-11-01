В Госдуме высмеяли версию Владимира Зеленского о появлении России, назвав его исторические рассуждения уморительными. Депутат от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости» обвинил экс-комика в невежестве.

«Зеленский — это пример необразованного и невежественного человека, прорвавшегося к власти. Его уморительные умозаключения ставят здравомыслящих людей в тупик, вызывая громкий нервический смех. Не удивлюсь, если для него что Киевская Русь, что Хазарский каганат — всё едино», — сказал он.

Депутат также посоветовал Зеленскому сосредоточиться на проблемах современной Украины, а не выдвигать спорные версии её происхождения. При этом ответственность за нынешнее положение страны Шеремет возложил на самого бывшего юмориста.

Напомним, поводом для критики стало недавнее интервью Зеленского, в котором он назвал Украину наследницей Киевской Руси. По его версии, украинское государство существовало ещё до появления России. Он также обвинил президента РФ Владимира Путина в игнорировании истории. Зеленский утверждает, что Путин якобы намеренно начинает отсчёт украинской государственности с революции 1917 года, оставляя без внимания события предыдущих столетий.