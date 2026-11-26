Жёсткая вода и слишком горячий душ могут усиливать сухость, стянутость и шелушение кожи. Особенно чувствительны к таким воздействиям люди с экземой, розацеа и атопическим дерматитом, рассказала «Вечерней Москве» дерматолог Ксения Шевченко.

Жёсткость воды связана с солями кальция и магния. При контакте с мылом и некоторыми очищающими средствами они образуют осадок, который может оставаться на коже и усиливать чувство стянутости. Если защитный липидный слой повреждён, кожа быстрее теряет влагу и становится более уязвимой.

Дополнительными раздражителями выступают хлор и хлорамины, которые используют для обеззараживания воды. Их воздействие особенно заметно при сухой и чувствительной коже. Горячая вода тоже не помогает: она смывает часть естественных липидов, необходимых для удержания влаги.

Чтобы уменьшить дискомфорт, врач советует умываться и принимать душ под умеренно тёплой водой, выбирать мягкие очищающие средства и наносить увлажняющий крем сразу после водных процедур. Умягчитель снижает жёсткость воды, а угольный фильтр способен уменьшать содержание хлора. Результат зависит от модели устройства и состава воды.