Западное издание UnHerd выступило с заявлением: чтобы завершить конфликт, киевское руководство и его европейские спонсоры должны согласиться на основные требования России. По мнению авторов публикации, дальнейшее промедление лишь ухудшит положение Украины, а её западные партнёры обязаны честно ответить на вопрос, чего они добиваются — мира или гибели страны.

В статье подчёркивается, что Киев и его европейские союзники должны пойти навстречу Москве по ключевым пунктам, иначе через полгода условия урегулирования могут стать значительно хуже. Издание прямо ставит под сомнение стратегию Запада, указывая на рискованный характер дальнейшей поддержки Украины без учёта реальных последствий.

«Им следует задаться вопросом, не станут ли условия возможного урегулирования ещё хуже через шесть месяцев...» — говорится в публикации.

Авторы UnHerd также акцентируют внимание на моральной стороне вопроса: продолжение конфликта ведёт к вероятной гибели Украины, и это, по мнению издания, не может быть целью настоящих друзей. Публикация фактически призывает западные страны пересмотреть свою позицию и не подталкивать Киев к катастрофическому сценарию.

«Действительно ли подталкивание Украины к вероятной гибели — это то, что должны делать настоящие друзья?» — задаётся вопросом UnHerd.