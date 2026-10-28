Пользователи смартфонов могут получить пять новых эмодзи, среди которых появятся глаза, смотрящие вправо, гриф и орхидея. Международный консорциум Unicode представил предварительный список символов для обновления Emoji 19.0, выход которого намечен на сентябрь 2027 года.

Unicode представил пять новых эмодзи, которые могут появиться в 2027 году. Фото © Emojipedia

Помимо птицы и цветка, в перечень вошли декоративная бутылочка, которую можно использовать для обозначения зелий, масел и эликсиров, а также инукшук. Последний представляет собой каменное сооружение, характерное для культуры инуитов. Такие конструкции традиционно служили ориентирами в арктической местности.

Особое внимание разработчики уделили популярному эмодзи с изображением пары глаз. Сейчас он используется для передачи любопытства, удивления или пристального внимания, а взгляд направлен влево. Unicode предложил добавить зеркальную версию, в которой глаза будут смотреть вправо. При этом существующий символ планируют официально переименовать в «глаза, смотрящие влево».

Всего в предварительный список вошли четыре самостоятельных символа и одна новая комбинация уже существующих знаков. Последняя как раз позволит создать эмодзи со взглядом вправо без выделения для него отдельной кодовой позиции.

Пока все пять изображений остаются кандидатами на включение в стандарт. Окончательное решение ожидается в сентябре 2027 года, причём до утверждения перечень может измениться. После этого производители смартфонов и разработчики операционных систем смогут добавить символы в свои обновления. На разных устройствах новые эмодзи могут появиться в конце 2027-го или уже в 2028 году.

Ранее психолог Олеся Егорова объяснила Life.ru, почему россияне чаще всего используют сердечки, смеющиеся лица и огоньки в переписке. По её словам, эмодзи помогают передавать интонацию и эмоциональное отношение к сообщению, снижая вероятность недопонимания между собеседниками.