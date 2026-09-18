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Опубликовано 18 сентября, 10:01

«Уот так уот»: С Невского потребовали взносы за голливудских сценаристов и продюсеров

На Александра Невского подали в суд в США из-за пенсионных взносов его команды

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Невский оказался ответчиком в американском суде из-за претензий к отчислениям на пенсионное и медицинское обеспечение работников его кинопроектов. Иск против актёра и связанной с ним NextGen Production LLP подали профильные фонды американской киноиндустрии.

Разбирательство началось ещё в феврале 2020 года в федеральном суде Центрального округа Калифорнии. Истцы утверждали, что предусмотренные обязательствами взносы за работу сценаристов перечислялись ненадлежащим образом. Сам Невский защищал свою позицию через американского адвоката, но стороны в итоге пришли к мировому соглашению.

Впоследствии Невский стал самостоятельно продюсировать свои картины. Особенно много критики досталось его вестернам о Рио-Браво, снятым вместе с режиссёром и актёром Джо Корнетом.

Александр Невский — творческий псевдоним, а настоящая его фамилия — Курицын. Актёр и бодибилдер переехал в США, где продолжил снимать преимущественно малобюджетные боевики. В американской индустрии он также работал через собственные продюсерские структуры.

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Ранее Life.ru сообщал, что кинопроекты Александра Невского принесли его студии почти $19 млн убытков. По данным издания, при затратах примерно в $20,5 млн последние картины заработали около $1,5 млн.

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